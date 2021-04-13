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مهلبية بالمكسرات – شاهد أول ظهور لبنت الفنانة أحلام

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عدن - ياسمين التهامي - أثار ظهور ابنة الفنانة الإمارتية أحلام لأول مرة اهتمام كبير من قبل الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي .
وظهرت ” لولوة الهاجري ” ابنة احلام برفقة أمها في عدة صور وكذلك في فيديو مع الشيف التركي الشهير بوراك أوزدمير أثناء احتفال عائلي لم يتم الكشف عن سببه .

وشاركت “لولوة ” الجمهور بعض هدايا الشيف بوراك منها دبدوب صغير مطبوع عليه اسمها ومريول طبخ .

وأعرب الجمهور عن إعجابه بإبنة أحلام التي بدت تشبه والدتها إلى حد بير وكذلك على حسن أخلاقها وحيائها اللافت .

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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