شكرا لقرائتكم خبر عن مهلبية بالمكسرات – شاهد أول ظهور لبنت الفنانة أحلام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار ظهور ابنة الفنانة الإمارتية أحلام لأول مرة اهتمام كبير من قبل الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي .

وظهرت ” لولوة الهاجري ” ابنة احلام برفقة أمها في عدة صور وكذلك في فيديو مع الشيف التركي الشهير بوراك أوزدمير أثناء احتفال عائلي لم يتم الكشف عن سببه .

وشاركت “لولوة ” الجمهور بعض هدايا الشيف بوراك منها دبدوب صغير مطبوع عليه اسمها ومريول طبخ .

وأعرب الجمهور عن إعجابه بإبنة أحلام التي بدت تشبه والدتها إلى حد بير وكذلك على حسن أخلاقها وحيائها اللافت .