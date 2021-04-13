شكرا لقرائتكم خبر عن بالمحزق والملزق – شاهد ريا أبى راشد مرجحت رانيا يوسف بصور جرئية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الإعلامية رايا أبى راشد؛ صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة.

وظهرت رايا ابى راشد؛ بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان باللون الأوف وايت السادة وهو ما جعل إطلالتها بسيطة وجذابة ومبهجة.

وعلقت على الصورة قائلة:” كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم “.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على رفع شعرها ووضع المكياج الهادئ من احمر الشفاه الوردي وأحمر الخدود وهو ما جعل اطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها. يذكر أن رايا أبى راشد من ألمع المذيعات العرب وحظيت حلقتها مع رامز جلال فى برنامج رامز فى الشلال خلال موسم رمضان قبل الماضي بمشاهدة واسعة.