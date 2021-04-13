شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد – هاجر أحمد لبست المخرم وبينت الأفخاذ العارية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هنأت الفنانة هاجر أحمد، متابعيها عبر حسابها بتطبيق التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، بحلول شهر رمضان، وروَّجت لـ مسلسل أحسن أب، حيث نشرت صورة لها مع علي ربيع.

وعلقت هاجر أحمد على الصورة: “كل عام وأنتم دائما بخير، ورمضان مبارك.. #احسن_اب “علي_ربيع، يوميا على الفطار، الساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهرة، الإعادة 5:15 صباحا، 11:15 صباحا، علي قناة الحياة @alhayah1tv، إخراج معتز التوني، إنتاج @synergy.tamermursi، بإذن الله نكون ضيوف لطيفة، والعمل يعجبكوا، رمضان يجمعنا”.

مسلسل أحسن أب تدور أحداثه فى إطار اجتماعي كوميدي، حول أحد الآباء الذي قام بتربية ابنه وحده، وبشكل كوميدي، يستعرض خلال 15 حلقة، علاقتهما معا، وكيف وقفا أمام الكثير من الصعوبات بشكل قوي، وبه نوع من الجذب، خاصة أن الأب يقرر خوض مسابقة “أحسن أب”.

والعمل يلقي الضوء حول هذه العلاقة القوية بين الطرفين، وكيف أن كلا منهما يساعد الآخر في حياته، وتم الاستقرار على تقديم العمل في 15 حلقة؛ لتفادي المَطّ والتطويل في السيناريوهات، وتقديم وجبة دسمة من الدراما والكوميديا والتشويق.

مسلسل أحسن أب، يشارك فى بطولته بجانب علي ربيع، كل من “كارولين عزمي، سامي مغاوري”، ومن تأليف سيناريو وحوار محمد محمدي وأحمد محيي، وإخراج معتز التوني.