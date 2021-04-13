بعد غياب 13 عامًا.. هكذا أصبح شكل الفنانة شيرين وجدي (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تُعد الفنانة المتألقة شيرين وجدي واحدة من أشهر فنانات بداية الألفينات، إلا أنها ايضًا من الذين جاءوا على الوسط الغنائي ورحلوا في وقت مبكر.

وبالرغم من أن الفنانة المتألقة شيرين وجدي قدمت أغاني مؤثرة في بدايتها جعلت الكثيرين يشيدون بها وكيف أنها من النجوم الذين لم يسعون وراء الشهرة على حساب موهبتها الكبيرة.

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وبشكل مفاجئ، ابتعدت الفنانة شيرين وجدي عن الساحة الفنية في العام 2009، حيث قررت الاعتزال ولكنها لم تعلن ذلك.

وبعد اكثر من 13 عاما، حتى أن الجمهور كان قد قارب على نسيانها، عادت للأضواء مرة أخري واحتلت الترند بعد أن ظهرت مع طليقها مدحت شلبي في حفل زفاف ابنتها “نهلة”، وبدا أن ملامحها تبدلت بشكل كبير.

وحرصت شيرين وجدي، على أداء أغنيتها الشهيرة “لو بينا إيه” في حفل زفاف كريمتها نهلة مدحت شلبي، على عمر حسني، في حفل كبير أقيم بأحد فنادق القاهرة الكبرى بحضور نجوم الفن والإعلام.