بعد بوست «أنا المسيحية».. حنان سليمان تكشف ديانتها الحقيقية

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الجدل تسببت فيها الفنانة حنان سليمان، وذلك بعد منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تحدثت من خلاله عن ديانتها.

وكتبت حنان سليمان منشور على «فيسبوك» مهنئة الشعب المصري: «أيوة أنا المسيحية اللي بتعشق صحابها المسلمين، أيوة أنا المسيحية اللي شايفة أن مفيش حاجة تنفع تفرق بيننا، أيوة أنا المسيحية اللي ديني بيقول لي كده لأن الله محبة».

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واستطردت حنان سليمان: «كل سنة واحنا طيبين وبخير وصحة وسعادة ورمضان كريم علينا كلنا أعاده الله علينا وعلى مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركة».

أثار المنشور البلبلة لدى بعض متابعي حنان سليمان، الذين التبس عليهم الأمر ظنًا منهم أنها كتبت المنشور تعبيرًا عن ديانتها الحقيقية، فشكروها على هذه الروح الجميلة، بينما أوضحت الفنانة في نهاية المنشور أنها مسلمة ولكن أعجبها الكلام.

كما قال لها أحد المتابعين في التعليقات: «أنا بعشقك كفنانة وأول مرة أعرف أنك مسيحية، عموما عشقتك أكتر كإنسانة جميلة وكل عام وأنتي بخير وسعادة وتحيا مصر 10 مرات»، لترد حنان سليمان حاسمة الأمر: «أنا مسلمة».

جدير بالذكر أن آخر ظهور لحنان سليمان فى دراما التلفزيونية فى مسلسل “ونسني” إلى جانب أحمد سلطان، وحازم إيهاب، ومحمود الليثي، وسارة درزاوي، وبسنت شوقي، وهنا غنيم، وعبير منير، وأسامة عبد الله، والفنان سامي مغاوري، وهو من إنتاج حسن عسيري، وسيناريو وحوار تامر فرج، وإخراج رامي رزق الله.