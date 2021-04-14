ياسر جلال يقع في خطأ واضح بأولى حلقات مسلسله الرمضاني

عدن - ياسمين عبد العظيم - وقع الفنان ياسر جلال في خطأ ملحوظ في إحدى مشاهد الحلقة الأولى من مسلسله “ضل راجل” المعروض عبر قناة حياة في أولى أيام شهر مضان المبارك.

وجاء الخطأ الذي وقع فيه صناع مسلسل “ضل راجل” هو ظهور بطل العمل ياسر جلال وهو جالسا في وسيلة موصلات ويتحدث بالهاتف المحمول “موبايل” مع الفنانة نيرمين الفقي، لكنه ظهر وهو ممسك بالهاتف مقلوب وظهر هذا بالمشهد بشكل واضح.

يذكر أن مسلسل “ضل راجل” تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، كل من: اللبنانية نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ومحمد يسرى، ورباب ممتاز، ولمى كتكت، وعدد آخر من الفنانين.