بدر خلف يرتدي الحجاب ويثير غضب الجمهور في رمضان بهذه الصورة

عدن - ياسمين عبد العظيم - مرة أخرى يثير خبير التجميل الإماراتي بدر خلف الجدل وهذه المرة بطريقة استقباله لشهر رمضان المبارك بصورة جديدة له على حسابه الشخصي على تويتر.

الصورة التي نشرها بدر خلف له ظهر فيها يرتدي الحجاب استعداداً لشهر رمضان وهو ما اثار ضده موجة من التعليقات الغاضبة.

لم يكتف بدر خلف بنشر صورته بالحجاب فقط ولكنه نشر عدداً من التغريدات كان من بينها :”غريب هالسنة ما في حركة حللوني وسامحوني قبل رمضان الظاهر هالسنة ما عندكم ضمير”، وتبعها بتغريدة أخرى قائلاً:” هل الرقص بدون أغاني في رمضان يفطر”.

التعليقات الموجهة لبدر خلف لم تخل من السخرية، وجاء بعضها :”كنا ندعيلك بالهداية وانتهى بك المطاف بارتداء الحجاب، الله يصلحلك ياخي”، “عاد تصدق صورتك في الافتار كانم تمرة”.

وقالت متابعة :” نصيحة مني حدد أنت رجل أو بنت لأنه الصراخة أنا توترت يعني ما بعرف اخاطبك بصيغة ذكر او أنثى