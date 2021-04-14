إلهام الفضالة تحتفل بحفيدها الثاني.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - احتفلت الفنانة الكويتية، إلهام الفضالة، بالمولود الثاني لابنتها الكبرى منى، والذي أطلقوا عليه اسم محمد.

الفضالة نشرت صورة لها عبر صفحتها الشخصية على “انستغرام”، ظهرت خلالها تحمل حفيدها بعد ولادته مباشرة، وعلَّقت على الصورة قائلة: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. رُزِقت بنتي منى بمحمد.. أسأل الله أن ينبته نباتاً حسناً ويجعله من مواليد السعادة”.

وانهالت التعليقات من زملاء وجمهور الفنانة الكويتية على الصورة التي نشرتها، لتهنئتها بحفيدها محمد، داعين الله أن يحفظه لها وأن يجعله من الذرية الصالحة.

وكان من أول المهنئين الإعلامية مي العيدان، التي قالت لإلهام: “مليار مبروك إلهام.. يتربى بعزكم.. شفتي صبرتي والله رزقك بالولد اللي تبينه.. الله يحفظه لكم ويجعله من الذرية الصالحة”.

ويُعد المولود الذي رُزقت به ابنة إلهام هو ثاني أحفاد إلهام الفضالة، بعد أن رُزقت ابنتها بالحفيدة الأولى قبل عامين، وأطلقت عليها اسم “إلهام”، لتنهال التعليقات على حسابها في انستغرام من نجوم الفن وزملائها الذين بادروا بتقديم التهاني لها.

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