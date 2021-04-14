اجتماع ثلاثي يجمع يسرا وكريم عبد العزيز مع تركي آل شيخ

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعربت الفنانة يسرا عن سعادتها بلقاء معالي المستشار تركي آل الشيخ، ووصفت اللقاء بالمثمر والمختلف، وكتبت النجمة يسرا على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “‏سعيدة جداً بهذا اللقاء الخاص على قلبي لأنه كان مثمراً ومختلفاً، حبك لمصر ولفن مصر كان واضحاً من ثمار الأفكار، وإن شاء الله معاك هيكون فيه شيء جميل وناجح كالعادة، شرفت بهذا اللقاء معاك ومع حبيبي الفنان الجميل العظيم كريم عبد العزيز، وكل سنة وأنت طيب يا أبو ناصر”.

وقبل تعليق يسرا، كان تركي آل الشيخ قد نشر صورة على حسابه في فيسبوك تجمعه مع يسرا وكريم عبد العزيز، كتب فيها: “أنا سعيد بلقاء النجمة الكبيرة وفنانتي العربية المفضلة يسرا… وأخي وصديقي النجم الكبير كريم عبد العزيز… كان نقاشاً جميلاً خرجنا منه بأفكار لمشاريع فنية إن شاء الله ترى النور… سعيد جداً بهذا اللقاء وبالروح التي كانت فيه… نموذج مشرِّف لفنانة وفنان عربي خلقاً وأدباً وتفكيراً وإبداعاً وخفة دم… صنعتما يومي… شكراً لكم.

ولم يكن هذا اللقاء بين تركي آل الشيخ ويسرا هو الأول؛ إذ جمعهما لقاء في فبراير 2019 عندما أبرم عدداً من الاتفاقيات المهمة في الترفيه في مصر، تشمل المسرحيات والحفلات الغنائية وأنشطة أخرى عديدة، إذ كانت يسرا من بين الحضور بجانب نخبة من النجوم في مصر.

أما اللقاء الأسمى الذي جمعهما فكان في العاصمة الرياض، في أكتوبر 2019، والذي كرَّم فيه تركي آل الشيخ النجمة يسرا، في حفل توزيع جوائز صناع الترفيه.