ناهد السباعي تخطف انظار الجمهور بإطلالة رمضانية مع شقيقتها ووالدتها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - خطفت ناهد السباعي الأنظار في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت بصحبة والدتها وشقيقتها في أحدث إطلالتها الرمضانية.

ونشرت ناهد السباعي عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» صورة وعلقت عليها: «ربنا ميقطعلنا عادة ️كل سنة وأنتم طيبين».

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يذكر أن ناهد السباعى، شاركت فى فيلم “ماكو” بطولة نيكولا معوض، وبسمة، منذر رياحنة، ومحمد مهران، فيريال يوسف، وعمرو وهبة، وسارة الشامى، إخراج محمد هشام، ولم يحدد حتى الآن موعد عرضه بالسينمات.

كما شاركت ناهد السباعي مؤخرًا في ‫مسلسل “النهاية” من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل، ياسمين علي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد سامي.

وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه