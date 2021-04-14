رغم وفاته.. قصة ظهور الفنان الراحل هادي الجيار في الاختيار 2

عدن - ياسمين عبد العظيم - نجح الفنان الراحل هادي الجيار في خطف أنظار الجمهور بشهد وحيد ظهر به في الحلقة الأولى لمسلسل الاختيار 2، المعروض عبر قناة ON E الفضائية، حيث إن هذا المسلسل هو آخر أعماله الفنية التي قدّمها قبل وفاته.

ويُجسّد الفنان هادي الجيار، دور رفاعي، والد ضابط الأمن المركزي يوسف رفاعي (احمد مكي)، وظهر في المشهد وهو يشترك مع متظاهري ثورة 30 يونيو المطالبة بعزل محمد مرسي، ويتحدث إلى ابنه في الهاتف، الذي يطارد العناصر الإرهابية.

ولم يستكمل هادي الجيار، دوره كاملًا في التصوير، إذ كشف مؤلف العمل، أن «الجيار» قام بتصوير 80% من المسلسل فقط، ليقوم المؤلف بإجراء تعديلات بسيطة على السيناريو بعد الوفاة.