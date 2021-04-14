مايا دياب تفجر مفاجأة عن إدراجها على قوائم الإرهاب

عدن - ياسمين عبد العظيم - قالت الفنانة اللبنانية مايا دياب خلال استضافتها في برنامج «العرافة» مع الإعلامية بسمة وهبة إن الناس يعتبرونها جريئة لأنها تختار الإفصاح عن رأيها على بعض الأمور الحياتية، ولا تجد كونها فنانة يمنعها عن التعبير عن رأيها بصراحة.

وأشارت الفنانة مايا دياب إلى أن «أغلب الفنانين يصرحون بما يريده الناس أو المجتمع الذي يعيش فيه الناس، وليس ما يفكرون فيه بموضوع معين، ولا آراؤهم الحقيقية التي يريدونها في أي موضوع شائك له علاقة بالحياة».

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وكشفت مايا أنها ممنوعة من الدخول إلى الولايات المتحدة الأميركية بتهمة الإرهاب، موضحة أنها كانت تملك فيزا للسفر وفجأة توقفت، وعندما سعت لتشغيلها علمت أنها متهمة بالإرهاب دون معرفتها السبب.

وأضافت: «أنا إنسانة ضد الإرهاب وقلت للسفارة الأميركية في لبنان أنا إنسانة فنانة ولا أمارس أي عمل له علاقة بالإرهاب».