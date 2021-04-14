بعد عرض أول حلقة.. خطأ فادح في مسلسل «ملوك الجدعنة»

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد عرض أولى حلقات مسلسل «ملوك الجدعنة» للفنان عمرو سعد والنجم مصطفى شعبان شهدت خطأ إخراجي غير متوقع.

فقد سخر رواد من أحد المشاهد في المسلسل بسبب مشهد لممثل يؤدي دور أمين شرطة، حيث أن الممثل يعلق رتبة غير موجودة، وهي 4 أشرطة على كتفه، في حين أن أكثر عدد من الأشرطة هو 3 فقط.

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وتابع أحد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي: «أنا ظابط بوليس داخل في السنة الـ 17 خدمة… وعمري ما شوفت الرتبة دي… ده سوبر امين شرطة؟؟ هما اخرهم 3 شرط بس… الرابعة دي عشان رمضان مثلاً؟

المسلسل تم تصويره بالكامل في العاصمة اللبنانية، وتدور أحداثه في إطار شعبى حول صديقين يعيشان رحلة صعود في التجارة ويدخلان في صراعات كبيرة مع منافسيهما، وتتصاعد الأزمات بتتابع الأحداث.

«ملوك الجدعنة» بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، وتأليف ورشة كتابة فنية تحت إشراف الكاتبة عبير سليمان، إخراج أحمد خالد موسى.