بعد الأزمة بينهما.. أيتن عامر تهاجم ريهام حجاج من جديد.. وهذا ما قالته عن تمثيلها

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الفنانة ريهام حجاج حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال نشرها “ستوري” على حسابها الشخصي بتطبيق التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، بعد مشكلتها مع الفنانة أيتن عامر.

وكتبت ريهام، قائلة: “يرى الدميم في الجمال تحديًا له، والغبي في الذكاء عدوانًا عليه، ويشعر ذي الفاحشة في الأخلاق تعريًا له، وأسوأهم الفاشل عندما يرى في نجاح الآخرين ازدراءً لشخصه وتهديدا لمحاولة وجوده”.

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فيما ردت أيتن على تلك الكلام حيث كتبت ” كم الدعم والمكالمات والحب مخلينى حقيقي عايزة اقفل الموضوع خالص بجملة القدر حطها قدامى صدفة”.

تابعت “و اسؤاهم الفاشل/ الفاشلة عندما ترى فى نجاح الآخرين ازدراءً لشخصها و تهديدا لمحاولة وجودها فى المسلسل”.

اختتمت ” عشان كدة شالت المشاهد وقصت الشوتات ودخلت عادت مونتاج الحلقات وبوظت المسلسل والمخرج اعتذر وكمان تدعى علينا ما ليس فينا.. كفاية كدة.. عملنا دعاية لأشياء متستاهلش.

وكان المخرج مرقص عادل قد كشف عن حقيقة الاخبار التي تم تداولها بشأن قيام آيتن عامر بافتعال مشكلات خلال تصوير مسلسل ” فرصة تانية ” العام الماضي.

وكتب مرقص على حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك” انا في بلغاريا عشان فيلمي الجديد في عز الضهر و فجاة لقيت مكالمات من صحفيين كتير بتسألني عن ايتن عامر و عملت ايه معايا في المسلسل فقلت اقولكم هنا و اوفر علي الصحفيين المكالمات و عليا”.