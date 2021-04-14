شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد – هالة صدقي تنشر صور لزوجها في حضن سيدة اخري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خرج سامح سامي زوج الفنانة المصرية هالة صدقي عن صمته بعد نشر صور له في برنامج شيخ الحارة تدعي أنها دليل خيانته .

وخلال البرنامج قال البرنامج الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي أن زوج الفنانة كان يخونها بصحبة الفتيات الذين تم عرض صور لهن .

وفاجأ زوج هالة صدقي الجمهور برده على الصور حيث أحرج البرنامج قائلاً : دي الصور اللي البرنامج الفاشل بتاع النهارده، كان منزلهم علي أساس هما جابو حاجه خطيره جدا احب اعرفكم يا فشله ان دي صديقتي العزيزة Pamela Hasselhoff من أشهر ممثلات Hollywood اللي لا انتي ولا هي تقدروا حتي تتصورا معاها أما الصورة التانية يا فشله فهي بعض الزملاء في العمل ولو دققتو النظر بكون لابس uniform الشغل وانتظروا المفاجاءت!”.