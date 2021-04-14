شكرا لقرائتكم خبر عن صاحبة الأفخاذ العارية .. لاميتا فرنجية ترتدي الحجاب في رمضان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هنأت الممثلة وعارضة الأزياء اللبنانية ​لاميتا فرنجية​ متابعيها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، بصورة نشرتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي واضعةً على رأسها حجاب، ولاقت صورتها إعجاب عدد كبير من متابعيها الذين شكروها وعبروا عن حبهم الكبير لها.



الجدير ذكره أن لاميتا أبهرت متابعيها مؤخراً بصور جديدة نشرتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها بإطلالة صيفية لافتة وهي جالسة على شاطئ البحر، وتقوم برسم لوحة وسط عدد من الأفراد الذين يمارسون أيضاً فن الرسم، وتحرص لاميتا بشكل مستمر على مواكبة محبيها بتفاصيل حياتها اليومية.