شاهد – بنت أصالة هتعملك ازاي تكوني رومانسية : البوس الصح

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عدن - ياسمين التهامي - أثارت شام، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة نشرتها من حفل خطوبتها، وهي تقبل يد العريس أحمد في الحفل الذي أقيم في مصر.

وتداولت المواقع الصور بشكل كبير، وانتقد كثيرون مبالغة شام الذهبي في التعبير عن فرحتها، فيما أيد آخرون ذلك، مشيرين أن تقبيل اليد ليس مقتصرا على يد الفتاة فقط.

كما نشرت ابنة النجمة السورية، فيديو عبر خاصية القصص على حسابها في “إنستغرام”، لوالدتها أصالة نصري، وهي تغني في حفل الخطوبة، أغنية “نسم علينا الهواء” للمطربة اللبنانية فيروز.