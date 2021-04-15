ناصر القصبي يثير غضب السعوديين بحلقة من ممنوع التجول

عدن - ياسمين عبد العظيم - تصدر المسلسل السعودي ممنوع التجول التريند في المملكة بعد نهاية الحلقة الثانية اليوم؛ إذ ناقش العمل ضحايا كورونا الذين فقدوا أحبتهم في هذه الأزمة بطريقة ساخرة.

الحلقة أثارت الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر بعد نهاية الحلقة؛ التي ناقشت قضية “وفاة الأب” بطريقة لم تُرْضِ المتابعين.

بعض النقاد لاموا على القناة العارضة عدم مراجعة المحتوى حفاظاً على مكانة ناصر القصبي، بطل العمل والذي يعتبر أفضل كوميديان في الخليج العربي.

التغريدات انهالت على الهاشتاج الذي أبدى فيه الرواد عدم إعجابهم بالحلقة، مشيرين إلى أن تاريخ ناصر القصبي أكبر من هذا العمل.

وقال كتاب وإعلاميون إن الحلقة كانت مسيئة جداً وفارغة وسمجة، ليست كوميديا حين تسخر من ألم ومعاناة الناس حين يفتقدون غالياً بسبب جائحة كورونا.

وتفاعل أطباء نفسيون وقالوا إن الحالة الدرامية التي جاءت بها الفكرة والعائد النفسي تجاهها، مؤلمة وحزينة لدى أصحابها، والفكاهة في هذا الجانب والتوقيت غير لائقة.

آلاف من التغريدات انهالت على هاشتاج ممنوع التجول، وجاءت معظم التعليقات سلبية تجاه الحلقة وأثرها على المدى البعيد، في حين أن المسلسل لم يمضِ منه إلا حلقتان، ويتبقى منه طيلة شهر رمضان الكريم للنقد الدرامي، في حين أن الحلقة من تأليف أماني السليمي، والإشراف العام لخلف الحربي.