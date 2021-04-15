بأفخاذ عريانة – شاهد فيفي عبده هتعلمك “النط” الصح : كسحت سما المصري

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عدن - ياسمين التهامي - حيث ظهرت الفنانة في هذه الإطلالة وهي ترتدي شورت قصير كاشف للمستور ومن الأعلى بلوزة سوداء اللون كاشفة الصدر. الامر الذي أثار موجة واسعة من الجدل بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتركت الراقصة تعليق على المقطع قائلا: “‏يا صباح النشاط من مصر أم الدنيا احبك“.

وفور نشرها للمقطع أنهالت عليها التعليقات منهم من أثنى بلياقتها والروح المرحة التي تملكها، ومنهم من أنتقدها بسبب أطلالتها الجريئة وجاء من بين التعليقات: “يخي اتعظي الناس بتموت يوميا الاف وانتي قد البرميل توبي لربك”. كما وعلق آخر “صباح الخير يسلملي النشيط”.