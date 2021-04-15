شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد – الفانة إليسا طلعت بتحب السحاق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت الفنانة اللبنانية إليسا إنه لا يزال هناك أشخاص يرفضون أو حتى لا يتقبلون موضوع المثلية الجنسية، فضلا عن أنهم يعطون لأنفسهم الحق بتجريمها.

وأكدت إليسا خلال الحلقة العاشرة من “بودكاست” أن المثلية الجنسية ليست جريمة، بل هي خيار يتخذه الشخص لكون مشاعره تملي عليه هذا الأمر، بخاصة أنه لا يشعر بالراحة سوى مع شريك من نفس الجنس.

وأضافت الفنانة اللبنانية: “كل إنسان حر يحب وينحب بالطريقة التي يفضلها، وليس من حق أي شخص المحاسبة على طريقة العيش التي يختارها أي فرد من أفراد المجتمع. هذه حرية شخصية ويجب أن نتعلم أن حريتنا تنتهي عندما تبدأ حرية الآخر”.

كما لفتت إلى أنه لا بد من تقبل الآخر بكل اختلافه، بخاصة أنه لا يحق لنا محاسبة الآخرين، فلنترك الأمر لله فهو خير حكم.

واسترسلت بحديثها مؤكدة أن الحب هو أمر أساسي في حياة أي شخص، داعية الجميع إلى أن يكون الحب محور حياتهم لكي يستطيعوا الوصول إلى كل ما يطمحون إليه.

وأشارت إلى أنها في معظم الأحيان تغرم برجل غير وسيم، ولا يمتلك المواصفات التي لطالما وضعتها لفارس الأحلام منذ صغرها، ولكنها اكتشفت مع الأيام ان الحب أبسط بكثير من كل هذه التفاصيل.

وكشفت إليسا أنها عندما تكون مغرمة تفقد حوالي 3 أو 4 كيلو غرام من وزنها، معلقة بالقول:”بدوب دوب. واسعى دوما عندما أكون في الاستوديو لوضع صوتي على أغنية رومانسية من أن أخلق لنفسي شريكا اعيش معه ساعة أو ساعتين لحين انتهاء التسجيل. فالحب محور حياتي لكن في معظم الأحيان لا بد من تواجد العقل لأخذ القرارات المناسبة في حال كانت العلاقة غير متوازنة”.

وفي الختام، شكرت إليسا كل الأشخاص الذين وقفوا إلى جانبها منذ بداية مسيرتها الفنية، فهي تستمد طاقتها منهم بخاصة أن الحب يصنع المعجزات التي كان لها مساحة كبيرة في حياتها التي كانت مليئة بالفرص الجميلة.