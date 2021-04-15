شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل – إصابة فيفي عبده بالشلل وابنتها تنهار أمام المستشفي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حرصت الفنانة فيفي عبده علي طمأنة جمهورها بعد إجرائها عملية بالظهراعلاج آثار تلقيها حقنة بالخطأ.

ونشرت فيفي عبده صورة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، و جاءت التعليقات كالأتي :

الف حمدلله علي سلامتك ، منورة الدنيا ،وحشتينا.

يذكرأن عزة مجاهد، ابنة الفنانة فيفي عبده قد نشرت صورة لوالدتها بعد خروجها من غرفة العمليات، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وعلقت ابنة فيفي عبده علي الصورة قائله : “ الحمدلله أمي لسه خارجه من العمليات حالا اللهم يتمم شفائك شفاء لا يغادر سقما من فضلكم ادعوا لأمي ربنا يقومها بألف سلامه يا رب ” .

أثارت الفنانة فيفى عبده جدلا كبيرا بعد نشرها فيديو لها من داخل المستشفى استعدادا لإجراء عملية جراحية، وذلك بسبب حقنة خطأ.

وعلقت فيفى عبده قائلة: “حسبي الله ونعم الوكيل في اللي اداني حقنه غلط تسببت في دخولي المستشفى لإجراء عملية جراحية، ادعولي بحق الشهر الكريم كل اللي بيحبوني يدعولي واللي بيكرهوني الله يسامحهم كل سنة وأنتم طيبين وبخير رمضان كريم”.