شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد – هيفاء وهبي سكرانة وسايقة العربية وتقوم بهذا الامر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انهارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بشكل هستيري، ودخلت في نوبة بكاء وصراخ لاعتقادها أنها تسببت في مصرع زميلها الفنان المصري كريم فهمي، وإصابة الفنان محمد الشرنوبي. وكان هذا المشهد جميعه ضمن مقلب من برنامج “خمس نجوم” الذي يعرض موسمه الأول على فضائية MBC في رمضان 2021″. وسوف تكون هيفاء وهبي، ضحية الحلقة الثانية من مقلب برنامج “خمس نجوم”، حيث تم استدراجها بزعم تصوير إعلان للسيارات، ودخلت سباقًا مع كل من الفنان كريم فهمي ومحمد الشرنوبي. وادّعى الشرنوبي وقوع حادث خطير لهما وخرج كريم فهمي من السيارة والنيران مشتعلة فيه، وقام فريق الإنقاذ بإطفائه وانهارت وقتها هيفاء وهبي وسقطت على الأرض.

وحاولت الفنانة غادة عادل، الضغط على هيفاء واتهامها بأنها السبب في وفاة كريم فهمي، وسؤالها عن محامٍ جيد للدفاع عنها بعد توجيه تهمة القتل إليها، فقامت هيفاء وهبي بالاعتداء على صاحب شركة الإعلان المزعوم والذي استفزها بقوله إن كريم فهمي مات. كما انهارت وبكت الفنانة هيفاء وهبي غير مصدقة ما حدث، بعد اكتشاف المقلب. ومعرفة أن الفنان كريم فهمي لا زال على قيد الحياة. وقالت: “أنا مكنتش مصدقة اللي بيحصل، وبعدها انتقمت من فريق البرنامج وقامت باستخدام خرطوم مياه المطافي وتوجيهه عليهم لتثأر لنفسها.

وتوعدت هيفاء وهبي زملاءها الفنانين غادة عادل، كريم فهمي، محمد الشرنوبي. نور ومصطفى قمر بعد أن وقعت ضحية للمقلب، وقالت لهم عبر حسابها على إنستغرام:” “هاوريكم خمس نجوم الضهر”.

ويجمع برنامج “خمس نجوم” يجمع للمرة الأولى معا النجوم غادة عادل، ونور، وكريم فهمي، ومُصطفى قمر، ومحمد الشرنوبي؛ إذ يُقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي ضمن أماكن مختلفة. ما يُفجّر الكثير من المواقف المضحكة، وينضم إلى النجوم الخمس أحد نجوم الفن والرياضة والإعلام في كل حلقة.