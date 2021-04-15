شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد – رانيا يوسف مش ناوية تجيبها لبر حتي في رمضان : بتتحرش والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف مجموعة صور من مسلسل “ملوك الجدعنة” تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى، وذلك في محاولة لاستفتاء رأي الجمهور بشخصيتها التي تجسدها في المسلسل، عبر صفحتها على فيسبوك، حيث وجهت سؤالاً لمتابعي العمل عن آرائهم بشخصية “نجلاء” التي تقدمها.

وتفاعل الجمهور مع صورة الفنانة المصرية، وأشادوا بأدائها المميز ضمن المسلسل، كما أبدوا إعجابهم بالعمل ككل، ووصفوها “بالمتألقة” في جميع أدوارها التي تؤديها ضمن المسلسلات، متمنين لها النجاح والتوفيق في كافة أعمالها الدرامية التي تشارك بها.

فيما طلب آخرون أن تستمر في أداء هذا النوع من الشخصيات كونه يناسبها أكثر، مما كانت قد أدته في وقت سابق ضمن مسلسلات أخرى، كما يجب أن تتبع تلك الشخصية حتى في حياتها الواقعية بحسب رأي البعض.

وبالمقابل استنكر بعض المتابعين طلبها لرأي الجمهور من الحلقة الأولى، ودعوها لحذف المنشور الذي أضافته، وأن يتم الحكم على العمل وشخصيات الفنانين فيه نهاية المسلسل.

وأشار آخرون إلى أن دورها في العمل غير مهم وليس جميلاً ومميزاً، كونها لم تتبع أسلوب الإغراء على حد قولهم، ولم تعمل على إظهار وإبراز تفاصيل جسدها في مشاهد العمل، وذلك كما كانت تفعل سابقاً وفق ما ذكروا.