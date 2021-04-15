حقيقة إصابة الشيف شربيني بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداولت وسائل إعلام تقارير تفيد بأن الشيف شربيني تعرض لوعكة صحية، وانه يشعر بحالة من الإعياء والتعب وقد تم عزله بالفعل انتظارا لنتيجة المسحة.

وانتشرت انباء تقيد بإصابة الشيف الشربيني بفيروس كورونا، إلا أن مصادر نفت ظهور حرارة مرتفعة على الشيف الشربيني، مؤكدة أن ادارة البرنامج طالبته بعزل نفسه على الفور.

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جدير بالذكر أن الشيف شربيني ومفيدة شيحة كشفا خلال استضافتهما في برنامج «من مصر»، تفاصيل البرنامج الذي سيشهد تحديا في المطبخ بين الشيف ومفيدة.

وقال الشربيني عنه: «يا جماعة تنافسني في أكل إزاي وهي متعرفش الفرق بين الشبت والبقدونس، بقالها 6 سنين بتقدم برامج فيها طبخ ومش عارفة الفرق».