بسبب ظهورها في إعلان مصري.. ميريام فارس تتعرض لانتقادات حاجة

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الجدل ممزوجة بالانتقادات تعرضت لها النجمة اللبنانية ميريام فارس بعد ظهورها في إعلان لإحدى شركات التطوير العقاري المصرية في شهر رمضان.

وظهرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس برفقة الفنان آسر ياسين، ويعد هذا الظهور هو الأول لها بعد فترة من قيامها بمهاجمة المصريين حيث قالت في تصريح صحفي: «أصبحت تقيلة على المصريين علشان أجري مرتفع عليهم”، وهو ما جعل ظهور ميريام فارس التي تصدرت التريند علي محرك البحث جوجل.

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وتسبب ذلك التصريح في هذا الوقت أزمة بين الجمهور والفنانين ايضا ومنهم الفنان كريم عفيفي والفنان أحمد الشامي اللذين انتقدا ظهورها على الشاشات المصرية بعد هذا التصريح.

وكانت ميريام أثارت الجدل منذ عامين على هامش مهرجان موازين لايقاعات الدولية في المغرب عام 2019 حيث قالت وقتها علي هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد لها قبل حفلها بالمهرجان ، إنها أصبحت تقيلة على المصريين ولم يعدوا يرسلوا لها حفلات بسبب ارتفاع سعرها وأجرها قائلة: “أجري مرتفع عليهم”.

الا أن ميريام فارس عادت بعدها لتُقدم اعتذارًا إلى الشعب المصري نتيجة الجدل الذي أثارته تصريحاتها، قائلة: “لهجتي اللبنانية فتحت المجال لسوء الفهم”.