يإطلالة غريبة.. ابنة عمرو دياب تخطف أنظار الجميع في أحدث ظهور لها

عدن - ياسمين عبد العظيم - نشرت نور عمرو دياب، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت نور دياب في الصورة بإطلالة جذابة، حيث ارتدت بلوفر بألوان الطيف، مما آثار إعجاب متابعيها.

بعد الأزمة بينهما.. أيتن عامر تهاجم ريهام حجاج من جديد.. وهذا ما قالته عن تمثيلها

بعد عرض أول حلقة.. خطأ فادح في مسلسل «ملوك الجدعنة»

نور دياب هي الابنة الكبرى لـ عمرو دياب والفنانة شيرين رضا، والتي أهدى والدها عمرو دياب لها أغنية “نور العين”.

وتعرضت نور لحملة من التنمر بعد نشر صورة لها عبر صفحتها الشخصية على “إنستجرام”، ولم تعلق على التعليقات التي وجهت لها والتزمت الصمت التام، حيث إن بعض التعليقات كانت مسيئة بحقها، وهو ما دفع المتابعين لمهاجمة الأشخاص الذين تنمروا عليها ودافعوا عنها.