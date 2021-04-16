إصابة دنيا سمير غانم ووالدتها.. فيروس كورونا يضرب صناع مسلسل عالم موازي

عدن - ياسمين عبد العظيم - ضرب فيروس كورونا كواليس تصوير مسلسل “عالم موازي” للنجمة دنيا سمير غانم المقرر عرضه بالنصف الثاني من شهر رمضان 2021.

وتأكدت إصابة دنيا ووالدتها دلال عبد العزيز والمنتج والمخرج هشام جمال إضافة إلى عدد كبير من نجوم وطاقم التصوير تم إيداعهم جميعا الحجر الصحي المنزلي، ولم يعرف بعد هل سيتمكنون من استكمال تصوير المسلسل أم يتم تأجيله بشكل نهائي.

وحسب مصادر من داخل موقع تصوير مسلسل “عالم موازي” ظهرت نتيجة فحص فيروس كورونا إيجابية للنجوم دنيا سمير غانم ووالدتها دلال عبد العزيز والمخرج هشام جمال، ومدير التصوير جلال الزكي، و6 أشخاص من فريق العمل وتم احتجازهم جميعا في الحجر المنزلي مع بدء العلاج وفقا للبروتكول المتبع بوزارة الصحة المصرية.

بينما يخضع حاليا بقية نجوم وفريق عمل المسلسل للفحص، للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، ولم تعلن الشركة المنتجة عن الموقف النهائي لعرض المسلسل في النصف الثاني من شهر رمضان الجاري، ومن المنتظر حسم الموقف بعد خضوع المصابين للمسحة الثانية منتصف الأسبوع المقبل.

مسلسل “عالم موازي” من المقرر عرضه في 15 حلقة فقط، وهو إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية، وهشام جمال، ويشارك في بطولته بجانب دنيا سمير غانم، كل من عمرو وهبة، وشيماء سيف، وأوتاكا، وإسلام إبراهيم، ودلال عبد العزيز، وعدد كبير من ضيوف الشرف.

وسبق أن أعلن الفنان الكوميدي إسلام إبراهيم تراجعه عن التعاقد على مشاركة دنيا بطولة المسلسل، بعدما تعذر عليه التخلص من شاربه لأنه علامة مميزة لشخصيته في مسلسل آخر سيعرض بنفس الموسم وهو “نجيب زاهي زركش” للنجم يحيى الفخراني.

إسلام إبراهيم أبرز نجوم الكوميديا الجدد كان من أوائل النجوم الذين تعاقدوا على بطولة المسلسل، ولكنه أعلن اعتذاره، مؤكدا أنه غادر التصوير “بدون أزمات”، وروى القصة كاملة قائلا: للأسف يا جماعة أنا مش هقدر أكون السنة دى فى مسلسل المدينة بسبب راكور الشنب فى مسلسل نجيب زاهى زركش، رغم إن كان باقيلى عشر مشاهد فقط… قدر الله وما شاء فعل.