مي نور الشريف سعيدة بظهور والدها في دراما رمضان

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعربت الفنانة مي نور الشريف عن سعادتها بظهور والدها الفنان الراحل في عملين ضمن مسلسلات رمضان 2021، مؤكدة أن موسم دراما رمضان كان له مكانة خاصة عند والدها، واعتاد أن يتألق فيه، ومن المفارقة أن مجرد ظهوره كصورة عبر مسلسلي “نسل الأغراب” و “القاهرة كابول” حقق نفس النجاح.

مي خلال مداخلة هاتفية لها مع الإعلامية بثينة توكل، في برنامج “القاهرة اليوم”، كشفت عن شعورها وقت مشاهدتها صورة والدها في المسلسل، قائلةً: الهدف بتاعنا أنه دايمًا يكون له متواجد في رمضان، ولقينا فرصة حلوة انه يكون متواجد من جديد طبعًا مع ناس محترمة زي أمير كرارة ومحمد سامي.

وتابعت: وإحساس أنه لسه موجود حاجة حلوة، ومن أحلى الحاجات أن اللى بتفارقهم بردوا يكون لهم تواجد، والفنان عنده ثروة كبيرة هي حب واحترام الناس له”.

وعن الاتفاق مع الأسرة بخصوص ظهوره في “نسل الأغراب”، و”القاهرة كابول” قالت: في نسل الأغراب كلمونا وخدوا موافقتنا علشان دي صورة لكن في “القاهرة كابول لا علشان دا footage فعادي.

وأضافت: ناس كتير بتقولي يا بختك بتقدري تشوفيه وتسمعي صوته، هي حاجة حلوة لكن بردوا صعبة، وبتاخد مدة على ما الواحد يقدر ياخذ الإحساس الحلو من غير ما يحس بالخسارة اللي هو فيها.

“نسل الأغراب” بطولة الفنان أحمد السقا والفنان أمير كرارة، وضم العديد من الفنانين منهم نجلاء بدر، فردوس عبد الحميد، محمد مهران، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة “سينرجي”، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.