شكرا لاهتمامكم بخبر بسبب الفقر عمل في منزل وفاء عامر.. سعد الصغير يكشف أسرار جديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف الفنان سعد الصغير أن الفنانة وفاء عامر، رأته وهو يعمل طبالا في إحدى المسرحيات المجهولة، وقتها تنبأت له بمستقبل فني كبير.

المطرب سعد الصغير وأثناء حلوله ضيفا على برنامج “شيخ الحارة والجريئة” من تقديم المخرجة إيناس الدغيدي، على قناة “القاهرة والناس” حكى قصة عمله في منزل الفنانة وفاء عامر، بسبب ضيق اليد.

سعد الصغير وفقا لكلامه لم يكن يعمل “مرمطون” كما يدعي البعض، ولكنه كان يحب زيارة وفاء عامر وأسرتها في المنزل لأنهم يحضرون الكثير من الحلوى.

كان سعد الصغير يرافق أيتن عامر في المشاوير، ويحضرها من المدرسة، مشيرًا إلى أن والدة أيتن عامر ووفاء سيدة جميلة يعتبرها في مقام والدته، كما أنه يكن كل الاحترام والمحبة لوفاء عامر وأسرتها.

أوضح سعد الصغير أن وفاء عامر وقفت بجانبه في بداية مشواره الفني، وساعدته على إنتاج أول فيديو كليباته بعنوان “جوزني بنتك يا معلم”، والذي ظهرت معه فيه أيتن عامر.

الانتقادات التي تعرض لها سعد بسبب تصريحاته عن تجارته مع الله قال عنها: “ما قولتش ربنا واقف معايا.. قولت أنا بتاجر مع ربنا، والأموال التي أتحصل عليها مقابل الغناء في الكباريه حرام، والأغاني في الأفراح المحترمة أموالها حلال”.

سعد الصغير، أكد أنه أكثر المطربين الشعبيين حصولا على أجر خلال غناءه في الحفلات والأفراح ومن أكثر المطربين طلبًا للمشاركة في الأفراح، قائلا: “بغني في أفراح تصل لـ4 أفراح في الليلة الواحدة.. وأنا رقم واحد في الأفراح”.

ورد الفنان سعد الصغير، على سؤال المخرجة إيناس الدغيدي، ببرنامج “شيخ الحارة والجريئة” حول عدد المرات التي تزوج فيها عرفيًا على زوجته، قائلًا: “ولا مرة اتجوزت عرفي على مراتي وأنا كنت وحش.. ومراتي مش موافقه على نزواتي”.

وعن اختفاءه فنيا خلال الفترة الأخيرة، علق قائلا: “أنا عاتب على أحمد السبكي لأنه مقصر معايا في التعاقدات على الأعمال السينمائية خلال الفترة الأخيرة، مفيش فيلم إحنا عملناه وخسر.. الناس بتشوف سعد في العيد”، مؤكدًا أن جميع الأعمال التي يشارك فيها جميعها ناجحة.