اللي ملوش كبير يضع ياسمين عبد العزيز في قفص الاتهام

عدن - ياسمين عبد العظيم - اتهام جديد يلاحق ياسمين عبد العزيز بسبب مسلسلها الرمضاني اللي ملوش كبير حيث تسببت مشاهد اعتداء الفنان خالد الصاوي بالضرب على النجمة ياسمين عبد العزيز التي تجسد دور زوجته في مسلسل “اللى مالوش كبير” في توجيه اتهام لصناع العمل بالترويج للعنف ضد المرأة، خاصة وأن ياسمين لم تجد دعما من عائلتها بعد تعرضها للضرب لوجود مصالح تجمعها بزوجها.

عمرو محمود ياسين مؤلف المسلسل تدخل سريعا للرد على الاتهام، مؤكدا أنه العمل يرفض العنف ضد المرأة، ووجود مشاهد الاعتداء على ياسمين عبد العزيز في أول حلقتين من المسلسل، ضرورة درامية الهدف منها حث المشاهد على رفض فكرة تعرض الزوجات للضرب.

وأضاف في توضيح عبر حسابه بموقع الفيس بوك: من ضمن القضايا اللي بيتناولها مسلسل اللي مالوش كبير، مسألة العنف ضد المرأة وأثره النفسي الخطير عليها.. فاستغرب أن يتحرك البعض مهاجما المسلسل، بأنه بيحرض على العنف ضد المرأة رغم إنه أصلا المسلسل بيستنكر هذه المسألة!.

وتابع: أمر طبيعي إننا نعرض بعض اللقطات لهذا الأمر، ولكن في إطار شجبه واستنكاره، ليس في إطار تشجيعه!!، ثم إن الدراما بالأساس تبني على فرضية وجود صراع ما.. صراع لابد أن يكون أحد طرفيه على الأقل على خطأ، أصل لو هيبقي عندي 2 ملايكة طيب الخلاف بينهم هيبقى على إيه؟؟.

واختتم توضيحه قائلا: أعتقد أن هناك فهم خاطئ لدور الفن، وفهم خاطئ لماهية الدراما أصلا.