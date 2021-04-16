شكرا لقرائتكم خبر عن ملكة جمال – شاهد ياسمين صبري هتفرجك علة الجمال الرباني بالحجاب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري، مساء اليوم الخميس، أحدث صور لها، والتي نالت اعجاب متابعيها بشكل كبير، وسرعان ما باشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتناقلها لتألق ياسمين فيها.

شاركت ياسمين صبري متابعيها الصور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”. والتي كانت لصالح مجلة marieclairearabia العربية، وتصدرت أغلفتها اليوم.

أظهرت الصور الفنانة ياسمين بإطلالة جذابة، مرتديةً حجاب عصري فيه شيء من الغرابة. كما نشرت المجلة الصور وعلقت أسفل الصورة: “تتألّق نجمة غلافنا الممثّلة ياسمين صبري.بمكياجٍ مشبّع بخيوط الشمس، فتطلّ بكامل أنوثتها وجمالها. واليوم سنكشف لك عن كيفيّة الحصول. على إطلالتها الجماليّة خطوة بخطوة، مع مستحضرات دولتشي أند غابانا. مزيد من التفاصيل عبر موقعنا الإلكترونيّ”.