شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد – أسرار لا يعرفها الجمهور عن إعلان شريهان الجديد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد غياب دام لأكثر من 19 عامًا، لم تشارك الفنانة الكبيرة شيريهان في أي عمل فني منذ العام 2002، بعد تعرضها للمرض الذي أثر على عملها في السنوات الأخيرة.

وفي مفاجأة جديدة، عادت الفنانة شيريهان للشاشة من جديد من خلال إعلان لصالح إحدى شركات الاتصالات في مصر.

ومن خلال الإعلان الخاص بها، وجهت شريهان رسالة إلى كافة محبيها قبل ظهورها على الشاشة الصغيرة في شهر رمضان.

وبدأت شيريهان رسالتها إلى جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» متسائلة: «هو العمر به كم ثانية ودقيقة وساعة أو شهر وعام لأعيش بكم معكم وبينكم؟».

ثم تابعت: «أنا أعيش لحظة إنسانية صادقة، لحظة انحناءة شكر من قلبي وعمري لكم جميعا ودون ترتيب ولا استثناء، لحظة انتظرتها كثيرا لرد جميل في رقبتي من سبتمبر 2002، مشاعري كلها متلخبطة لكن سعيدة».

ومن الأسرار التي لا يعرفها الجمهور عن إعلان شريهان الجديد:

أجر خيالي

تقاضت الفنانة شيريهان أجرًا خياليًا تقديمها إعلانا دعائيا لصالح إحدى شركات الاتصالات في مصر 2 مليون دولار، بخلاف الضرائب التي أصرت الفنانة أن تتحملها الشركة.

خط مدفوع لمدة عام

كما اشترطت الفنانة الاستعراضية الرائدة في تقديم فوازير شهر رمضان في تعاقدها على استخدام خدمات شركة الاتصالات لمدة عام دون تكلفة، باستثناء تكلفة المكالمات الدولية.

مشاهدة الإعلان أولًا

ووضعت شريهان كذلك شرطا على الشركة بأن توافق على من سيشارك معها في الحملة الإعلانية، وأن تشاهدها قبل عرضها على الشاشة وتوافق عليها.

عرض الإعلان في صورة استعراض بنفس الأداء الذي اعتاد عليه الجمهور من الفنانة شريهان في ثمانينيات القرن الماضي، بينما تم الاستعانة بإحدى الفرق الأوروبية، التي قدمت استعراضات مسرحية شريهان “كوكو شانيل” التي لم تعرض بعد.