شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد – الراقصة فيفي عبده تبعث رسالة من المستشفى إلى جمهورها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجهت الفنانة المصرية ” فيفي عبده ” رسالة حب إلى متابعيها ومحبيها أثناء تواجدها في المستشفى في التعليق الأول لها بعد خضوعها لعملية جراحية.

حيث نشرت الراقصة المصرية عبده صورة لها عبر حسابها الشخصي في تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام وكتبت في تعليقها عليها : ” صباح الخير من المستشفى .. عاوزة اقولكم وحشتوني أوي وبحبكم أوي .. حمسة موواه ” .

يذكر أن الفنانة فيفي عبده أجرت عملية جراحية مؤخرا بعد تعرضها لخطأ طبي بسبب تلقيها لحقنة خطأ في منطقة الظهر ..