شكرا لقرائتكم خبر عن بعباية شفافة – شاهد الظهور الأول لفيفي عبده بعد أزمتها الصحية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجهت الفنانة المصرية فيفي عبده، عبر حسابها على “إنستغرام”، أول رسالة طمأنة لجمهورها منذ خضوعها لعملية جراحية.

وقالت فيفي، في رسالتها لجمهورها: ‏”صباح الخير من المستشفى عاوزة أقولكم وحشتوني أوي وبحبكم أوي خمسة أمواه”.

وأرفقت عبده المنشور بصورة لها وهي تلوح بيدها، مرتدية فستانا من اللون الأسود.

وتفاعل عدد كبير من متابعي ومتابعات فيفي مع المنشور، وتمنوا لها الشفاء العاجل، فيما استغرب البعض عدم حديثها عن حالتها الصحية وما إذا كانت قد تحسنت أم لا.