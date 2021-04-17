في مصر والخليج.. الراحلون أبطال الموسم الدرامي

عدن - ياسمين عبد العظيم - تميز الموسم الرمضاني هذا العام بظهور عدد من النجوم الراحلين سواء الذين رحلوا بعد استكمال مشاهدهم في تلك الأعمال أو النجوم الذي رحلوا في أعوام سابقة.

الفنان الراحل يوسف شعبان ظهر في حلقات مسلسل ملوك الجدعنة والذي يعتبر آخر عمل شارك به قبيل وفاته وكان قد صور غالبية المشاهد ويجسد دور حكم، والد عمرو سعد وزوج دلال عبدالعزيز.

الفنانة الكبيرة أحلام الجريتلي والتي رحلت في توقيت متزامن مع رحيل الفنان يوسف شعبان ظهرت في مسلسل القاهرة كابول في الحلقة الثالثة بمشهد مؤثر ما جعلها تتصدر التريند رغم رحيلها.

في نفس المسلسل ظهرت صورة الفنان نور الشريف كما ظهرت في مسلسل نسل الأغراب الذي يلعب بطولته أحمد السقا وأمير كرارة وهو ما أسعد اسرة الفنان الراحل الذي كان يحرص على أن يتواجد في الموسم الرمضاني وقدم أعمالا كثيرة كان أهمها مسلسل عمر بن عبد العزيز.

كما تم الاستعانة بصورة النجم الكبير محمود مرسي، على جدران منزل فى إشارة لتجسيد دور والد النجم أحمد السقا، الذى يجسد شخصية عساف الغريب، في أحداث مسلسل “نسل الأغراب”.

كما ظهر الفنان هادي الجيار في آخر أعماله وهو الجزء الثاني من مسلسل الاختيار والذي شارك فيه قبل وفاته بفيروس كورونا وظهر الجيار في مظاهرة مناهضة لحكم الأخوان المسلمين خلال أحداث المسلسل.

وفي الدراما الخليجية يظهر الفنان الراحل مشاري البلام الذي توفي مؤخرا متأثرا بإصابته بفيروس كورونا في آخر أعماله مسلسل بيت الذل وحرص صناع العمل على أن يتصدر الفنان الراحل بوسترات العمل كما أعنل صناع العمل عن إسناد دور الفنان الراحل الذي لم يستكمل إلى ابنه صالح البلام.