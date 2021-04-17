نادية مصطفى تهاجم رامز جلال بعد سخريته من زوجها

عدن - ياسمين عبد العظيم - غضبت الفنانة نادية مصطفى، بسبب هزار الفنان رامز جلال وما قاله لمطرب المهرجانات حمو بيكا في الحلقة الثالثة من برنامج مقالبه “رامز عقله طار”.

وغضبت نادية مصطفى من سخرية رامز جلال على زوجها الفنان أركان فؤاد عندما قال لحمو بيكا “إيه جزمة أركان فؤاد دي”.

وكتبت نادية مصطفى عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: مش كفاية بيتريق على اللي جايبهم هتتريق كمان على الناس المحترمة اللي قاعدين في بيوتهم وفي حالهم.. مفهمتش ايه الإيفيه أو ايه اللي يضحك في أنه يقوله مانت لازم تقع مانت لابس جزمة أركان فؤاد !!!!!!”، وتابعت: “وإذا كان دا هزار فهو هزار سخيف وغير مقبول”.