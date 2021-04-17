منة فضالي تهاجم ميريام فارس بعنف

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاجمت الفنانة منة فضالي المطربة اللبنانية ميريام فارس بعد ظهورها في أحد الإعلانات المروجة لأحدى الشركات العقارية في مصر بصحبة الفنان آسر ياسين، خاصة بعد تصريحاتها ضد مصر.

منة فضالي عبرت عن استيائها من تقديم ميريام فارس لإعلان في مصر عبر تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة “تويتر” قالت فيها: “الله مش مصر كانت كوخه وانتي كتير وغالية على مصر دلوقتي وحشاني يا مصر.. يالهوي أصل فلوس مصر حلوة مش كدة العيب مش عليكي.. بس مصر بقى مش فرحانة بيكي”.

وكانت ميريام فارس قد أثارت غضب الجمهور المصري، بسبب تصريح سابق لها في أحد المؤتمرات الصحفية المقامة على هامش مهرجان موازين في المغرب عام 2019، بوصفها نفسها بأنها فنانة “ثقيلة على مصر”، وأجرها عال عليها، وهو الأمر الذي اعتبره المصريون إهانة ليطالبوا بمنع دخولها مصر.

ووقتها قُوبلت تصريحات ميريام فارس بالهجوم الشديد سواءً داخل مصر أو خارجها واتهمها البعض بالغرور الذي يُهلك الفنان وطالبها الكثير بالإعتذار للشعب المصري.

ولكن بعد أن قدمت ميريام فارس إعلان في رمضان غيرت كلامها وموقفا حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع “تويتر”: “‏أنا فرحانة كتير بالنجاح يلي حققته الأغنية والإعلان، فرحانة كتير اني كون Trending في مصر بعد أقل من 24 ساعة من طرح الإعلان.. وحشاني يا مصر”.