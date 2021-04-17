مي حلمي تكشف مفاجآت عن طليقها محمد رشاد.. والأخير يصدمها برده

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الإعلامية مى حلمى حالة من الجدل الواسع بعد كشفها الكثير من تفاصيل أزمتها مع المطرب محمد رشاد بعد اجهاضها وانفصالهما بعد عام تقريبا من زواجهما كما كشفت الأيام التى سبقت زواجهما والتى شهد أزمة كبيرة فى ليلة زفافها وعلى أساسها تم التأجيل.

نرصد فى التقرير التالى أبرز التصريحات التى أعلنت عنها مى حلمى خلال برنامج “الجريئة وشيخ الحارة” والذى تقدمه المخرجة ايناس الدغيدى وأيضا رد الفنان محمد رشاد.

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أكدت الإعلامية مي حلمي، أنها حاولت الانتحار بعد طلاقها من المطرب محمد رشاد، والسبب فى ذلك هو الخيانة الزوجية مما دفعها إلى الانتحار، قائلة: “الخيانة وجعتني وعديت فرح وندمت إني عملت كده”.

وأضافت مي حلمي، أنها كانت تعمل من أجل نجاح قصة زواجهما، وأنها كانت تعمل من أجل حياتهما وقصة الحب والعشرة، مؤكدة أن الحب لا يشفع للخيانة والإهانة.

واستكملت: “أنا كنت بصرف على طليقي.. وساعدت بيتي وحياتي مش هو”، مؤكدة أنها لأول مرة تتكلم عن ظروف طلاقها من محمد رشاد، والزوجة أحسن له ينزل يبيع مناديل في الشارع ولا يوافق على أن مراته تصرف على البيت.

وكشفت الإعلامية مي حلمي، لأول مرة السبب الحقيقي لإلغاء فرحها الأول، مؤكدا أن هناك شائعات كثيرة خرجت في هذه المرحلة الصعبة من حياتها.

بينما جاء رد المطرب محمد رشاد قويا حيث قال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام : “متخافش غير من اللي ياكل وينكر خيرك، دي حقيقة فعلا، أنا صفحة وقفلتها وفضلت ساكت شهور، بس جعان الشهرة طول مااللي قدامه ساكت بيزيد فيها أكتر، وبعد تصوير الحلقة والكلام اللي سمعته من تسجيلاتها كان لازم أرد لأن الكلام مبالغ فيه وقليل الأدب، ودا اللي طلبته مني القناة حق الرد”.