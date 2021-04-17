بإطلالة لا تناسب رمضان.. أروى تفاجئ الجمهور في أحدث ظهور لها

عدن - ياسمين عبد العظيم - نشرت الإعلامية أروى صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت فيها بمكياج صارخ ملفت للأنظار.

وكتبت أروي من خلال صورتها معلقة: “الألوان الصارخة موضة جديدة في عالم #المكياج ترقبوا لوكات جديده لمناسباتكم الصيفية و #العيد “.

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وأعلنت المطربة والإعلامية أروى تعافيها من فيروس كورونا من خلال صورة نشرتها عبر خاصية ستورى بموقع انستجرام تجمعها بابنتها وعلقت أروى على الصورة: “سلبي.. أخيرًا”.



يشار إلى أن أروي شاركت في تقديم برنامج رامز مجنون رسمي الذي عرض على شاشات “mbc” رمضان الماضي 2020.