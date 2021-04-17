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بإطلالة لا تناسب رمضان.. أروى تفاجئ الجمهور في أحدث ظهور لها

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شكرا لاهتمامكم بخبر بإطلالة لا تناسب رمضان.. أروى تفاجئ الجمهور في أحدث ظهور لها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - نشرت الإعلامية أروى صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت فيها بمكياج صارخ ملفت للأنظار.

وكتبت أروي من خلال صورتها معلقة: “الألوان الصارخة موضة جديدة في عالم #المكياج ترقبوا لوكات جديده لمناسباتكم الصيفية و #العيد “.

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وأعلنت المطربة والإعلامية أروى تعافيها من فيروس كورونا من خلال صورة نشرتها عبر خاصية ستورى بموقع انستجرام تجمعها بابنتها وعلقت أروى على الصورة: “سلبي.. أخيرًا”.

 


يشار إلى أن أروي شاركت في تقديم برنامج رامز مجنون رسمي الذي عرض على شاشات “mbc” رمضان الماضي 2020.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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