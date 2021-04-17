حبيبة تامر حسني السابقة تفاجئ الجميع في أحدث ظهور لها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت البلوجر المغربية جليلة، الحبيبة السابقة للفنان تامر حسني حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشرها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وشاركت البلوجر المغربية جليلة جمهورها صورة جديدة لها بالحجاب وملابس فضفاضة بمناسبة شهر رمضان الكريم، وسط تفاعل واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع إطلالتها وتشبيها بالفنانة ياسمين صبري.

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وظهرت جليلة بملابس متعددة الألوان مزينة بنقوش عدة من الورود والأزهار، التي تميزت بأنها فضفاضة مع حجاب يحمل الألوان نفسه، معلقة على إطلالتها: «مساءكم أجمل 30 يوم بالسنة، والله يحقق جميع أحلامكم بهذا الشهر الفضيل».

وسرعان ما تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع الإطلالة، التي حصدت آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، من بينها: «بقيتي شبه ياسمين صبري أوي»، و«الإستايل بتاعك تحفة بجد، زي القمر»، و«جميلة من غير المكياج يا جليلة».