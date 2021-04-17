قرار مفاجئ بشأن عرض الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار 2

عدن - ياسمين عبد العظيم - في قرار مفاجئ، أصدر مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي بيانًا يؤكد فيه إذاعة الحلقة الخامسة من مسلسل “الاختيار 2” بدون فواصل إعلانية.

ومن جانبه، قال صرح المهندس حسام صالح، المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بأن القرار صدر بتحديد الحلقة ٥ كونها تحتوي أحداثًا مهمة مرت في تاريخ مصر وعليه كان القرار بالتنازل عن حصيلة الفواصل الإعلانية المسبق حجزها.

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ويعرض مسلسل “الاختيار 2” على قناة ON في التاسعة والنصف مساءً وهو أحد الأعمال التي تمت إنتاجها في خدمة القضايا الوطنية المصرية ضمن مهمة القوة الناعمة وقد حقق العمل في الأيام الماضية مشاهدة قوية ويشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم ومن بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وسيناريو هاني سرحان ومن إنتاج شركة سينرجي وإخراج بيتر ميمى.