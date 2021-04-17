شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد – سمية الحشاب بصدر عريان وتمسك الموز في يدها -لن تصدق أين وضعته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة لها عبر الإنستغرام في سوق الخضار وهي تضع البرقع وتضع مكياج صارخ، وعلقت “فاتنة القاهرة حلاوتهم”، اشارة الى مسلسل موسى الذي تشارك فيه مع الفنان محمد رمضان.

وتفاعل المتابعون مع صورة سمية الخشاب وتغزلوا بجمالها وسحر إطلالتها، وعبروا عن اعجابهم بدو حلاوتهم الذي تقوم به بمسلسل موسى.

كما نشرت سمية الخشاب صورة أخرى عبر حسابها في انستجرام، مرتدية فستان باللون النهدي وحملت فانوس رمضان وعلقت: ” حلاوتهم بتقلكوا رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير”.

وتجسد سمية الخشاب في مسلسل موسى دور «حلاوتهم» التي تتزوج من موسى “محمد رمضان”، وتدور أحداث المسلسل حول زواج شفيقة، التي تجسدها الممثلة هبة مجدي، من مسعد، الشخصية التي يقدمها حمدي الوزير، والذي يعمل في تهريب الآثار، الأمر الذي يجعلها تهرب منه خارج البلد، ويظل يبحث عنها شقيقها موسى، طوال الـ 30 حلقة