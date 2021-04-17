شكرا لقرائتكم خبر عن بصدر بارز – نجمة "باب الحارة" دانا جبر تستعرض مفاتنها بطريقة مثيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة دانا جبر عبر حسابها في انستغرام صورة لها مرتدية بروتيل أسود مكشوف الصدر والذراعين، وبنطال أسو، وإكسسوارات ناعمة وسدلت شعرها، ووضعت مكياج ناعم، وأغلقت خاصية التعليقات، حيث لا يستطيع المتابعون إضافة تعليقات على صورها.

وكانت قد نشرت دانا جبر في وقت سابق صورة لها وهي ترتدي فستان أسود بفتحة طويلة كشفت فيه عن فخذها.

وكانت قد أثارت الممثلة السورية دانا جبر الجدل في وقت سابق بعد نشر صورة لها عبر خاصية الستوري في انستغرام، وظهرت ببطن مُنتفخ، وكأنها حامل في الأشهر الأخيرة، وخاصة انها غير متزوجة، بينما رجح آخرون أن تكون الصورة من كواليس مسلسل “سنة ثانية زواج”، والذي تشارك دانا جبر في بطولته، بعدما شاركت في بطولة الجزء الأول منه.

سنة ثانية زواج مسلسل تدور أحداثه بعد مرور عام على زواج (قصي) و(رولا) وبعد العديد من المواقف التي جمعتهما، لتبدأ مرحلة جديدة من العلاقة بينهما بها الكثير من الجدية، والعمل من بطولة دانا جبر، يزن السيد، صفاء رقماني، وغيرهم.