شكرا لقرائتكم خبر عن سما المصري ترقص وتغني بثياب فاضحة .. شاهد من غير صوت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - السوسنة- أثارت الفنانة الاستعراضية سما المصري الجدل بين متابعينها إثر نشرها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات (انستجرام) مقطع فيديو جديد لها.

وظهرت سما المصري في الفيديو بثياب فاضحة، وهي تقف أمام سريرها وترقص وتغني اغنية “تحت الشباك” للفنان الراحل عزيز عثمان.

وعلقت سما المصري على الفيديو كاتبة: “والله ليا دماغ ودماغ متكلفه كمان”.

يذكر أن سما المصري غائبة عن الساحة الفنية بشكل كامل ويقتصر نشاطها على فيديوهات وصور السوشيال الميديا والتي ترتكز في معظمها على الاغراء.