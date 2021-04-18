مذيعة شهيرة في أحضان محمد رمضان والجمهور يهاجمها بعنف

عدن - ياسمين عبد العظيم - تعرضت الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز لهجوم شديدة بعد استقبالها الفنان محمد رمضان ونشرها عدد من الصور الجريئة التي ظهر فيها وهو يحتضنها..

وردت مهيرة على هذه الانتقادات على حسابها الرسمي على تويتر قائلة: محمد رمضان صديق عزيز على قلبي وهو مثل أخي أفرح لنجاحاته مثل ما يفرح لنجاحاتي، كل الحب والاحترام لموهبته في مسلسل موسى.

حذفت مهيرة عبد العزيز صورها مع محمد رمضان من حسابها الشخصي على إنستجرام بعد الانتقادات التي تعرضت لها وكانت قد كتبت معلقة عليها: مع صديقي العزيز والمبدع محمد رمضان، بنحتقل بإنجاز جديد يضاف إليه، وهو أن يكون أول شخصية عربية في لعبة فري فاير وإطلاق صورته على برج خليفة، سعيدة أني بحتفل بيك ومعاك ومن نجاح لنجاح.

وكان محمد رمضان قد أثار ضجة على الساحة المصرية مؤخرا بعد الفيديو الذي نشره عبر حسابه على موقع وتطبيق انستجرام داخل حمام السباحة وهو يلقي بأوراق من الدولارات في المياه.

وجاء نشر رمضان للفيديو بعد قرار المحكمة الاقتصادية بإلزامه بدفع تعويض إلى الطيار أشرف أبو اليسر، على خلفية تسببه في أزمة أدت لوقفه عن العمل عام 2019، وهو ما اعتبره البعض ردا من رمضان على الحكم.