شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد – محمد رمضان مقضيها بوس الواوه في الامارات وزوجته تطلب الطلاق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - احتفى النجم المصري محمد رمضان في الآونة الأخيرة بعرض صورته على واجهة برج خليفة في دبي، وتناقل العديد من الحسابات الناشطة في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” التي تهتم بأخبار الفن صوراً جمعته بالإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز وظهر فيها وهو يحتضنها، كما نشر فيديو لهما وهي ترحب به بالقبلات.

وتعرضت الاماراتية عبد العزيز لموجة شرسة من الانتقادات خاصة ونحن في شهر رمضان المبارك، حيث رأى الكثيرون أن هذا خطأ كبير خاصة أنها متزوجة.

ومما جاء في التعليقات على أحد الحسابات: “وش موضوع سلم واحضان وبوس شالسالفة؟ وين عايشين احنا؟ استغفرك ربي وأتوب إليك” و”هيا مش متزوجة؟” و”الحرام صار حلال عندهم أخذتهم الدنيا” و”هو شلون يصير هيجي حضن وقبلات؟” و”وشلون حاضنها مبروك عليك هل الصديق أحسها مجاملة كثير الصور والقول”.

وتناقل مقاطع أخرى سمع في أحدها صوت مهيرة وهي ترحب بالنجم واصفة إياه بالباشا. كما ظهرت معه في فيديو آخر وهما يستقلان السيارة ويستمعان إلى إحدى أغنياته.