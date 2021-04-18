شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد – فضيحة تلاحق رامز جلال.. ما علاقة الراقصة لوردينا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتهم المحامي المصري بالنقض والدستورية العليا طارق العوضي الفنان رامز جلال بالتحرش بالراقصة لوردينا، وذلك بعد أن كان يصوب إليها طلقات الألوان في مناطق حساسة بجسدها .

وأوضح العوضي تعليقاً على الحلقة الثالثة من برنامج “رامز عقله طار” : “وجب على البرنامج أن ينوه بأن تلك الفكرة أو اللعب مجرد واقعة في الخيال وليست لها علاقة بالواقع.”

وأكد العوضي أن كل موسم لرامز جلال يفعل شيئا في برنامج المقالب الذي لا يراعي مشاعر الجمهور في شهر رمضان الكريم، موضحا أنها مقالب ليست خادعة للمشاهدين، وفقا لموقع أخبار اليوم.