شكرا لقرائتكم خبر عن القمر طلع – شاهد حبيبة تامر حسني تتوريك الجمال الطبيعي بالحجاب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عبر خاصية القصص المصورة على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، شاركت البلوجر المغربية جليلة، الحبيبة السابقة للنجم تامر حسني، مقطع فيديو جديدة لها، تطل خلاله مجددا بالحجاب احتفالا بشهر رمضان الكريم، وسط تفاعل واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي معها، وإعادة تداول ذلك المقطع مجددا.

وظهرت البلوجر المغربية بحجاب منقوش فاتح اللون، يظهر خصلات من شعرها مع عباءة متعددة الألوان مزينة بنقوش عدة، مع اعتمادها على «نو ميكاب»، دون تدوين تعليق عليه.

ويأتي ذلك عقب ظهورها بملابس متعددة الألوان مزينة بنقوش الورود والأزهار، التي تميزت بأنها فضفاضة مع حجاب يحمل الألوان نفسه، معلقة على هورها بالحجاب عبر حسابها الرسمي على إنستجرام: «مساءكم أجمل 30 يوم بالسنة، والله يحقق جميع أحلامكم بهذا الشهر الفضيل»، وسط تفاعل واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع إطلالتها وتشبيها بالفنانة ياسمين صبري، ومن بين التعليقات: «بقيتي ياسمين صبري في نفسك أوي»، و«الإستايل بتاعك تحفة بجد، زي القمر»، و«جميلة من غير المكياج يا جليلة».

من هي البلوجر جليلة حبيبة تامر حسني السابقة؟

يشار إلى أن جليلة «بلوجر» و«إنفلونسر» تحمل الجنسية المغربية، ومتخصصة في الدعاية لمنتجات العناية بالبشرة والشعر والمكياج وعمليات التجميل، ويتابعها ما يزيد على مليون شخص عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

تحدثت جليلة سابقا عن علاقتها بالفنان تامر حسني برنامج «البصمة»، معلنة رفضها للزواج أو الارتباط من فنان مشهور مرة أخرى، قائلة خلال استضافتها في البرنامج: «أنا شخصية غيورة جدا، ومش هاوافق إن يشاركني أحد في زوجي، لذلك لما أرتبط هيكون من خارج الوسط الفني.. لأني ما ارتبط بفنان لو هموت.. ما أرتبط بشخصية مشهورة.. لأني أنا مشهورة وإنسانة غيورة».