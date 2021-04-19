شكرا لاهتمامكم بخبر هل استئجرت وفاء عامر بلطجية للاعتداء على ريهام حجاج؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - في تطور جديد شهدته الأزمة بين الفنانة ريهام حجاج والفنانة أيتن عامر في كواليس مسلسل وكل ما نفترق وصلت القضية إلى مكتب النائب العام بعدما دخلت الفنانة وفاء عامر شقيقة أيتن على الخط.

وفاء عامر قدمت بلاغا عاجلا إلى النائب العام المصري، ضد صاحب قناة على موقع اليوتيوب زعم أنها استأجرت عددًا من البلطـجية للاعتـداء على الفنانة ريهام حجاج، على خلفية أزمتها مع آيتن عامر.

وفاء عامر أكدت للنائب العام في بلاغها الذي يحمل رقم 65768، أنها تتواجد حاليا في لبنان لتصوير أحد الاعمال الفنية المشاركة بها في موسم رمضان 2021.

وطالبت وفاء بالبحث حول تلك القناة لأنها من الممكن أن تتسبب في حدوث الفتـــ ن، لاسيما إن هناك مشاكل قد نشبت بين شقيقه الفنانة وفاء عامر الفنانة ايتن عامر والفنانة ريهام حجاج بسبب اشتراكهما في عمل فني يحمل اسم “وكل ما نفترق” يعرض الآن على احدى القنوات الفضائية.

وكشفت وفاء عامر عن تخوفها من استغلال الفيديو المتداول للتغطية على اعتداء يطالها أو يطال شقيقتها الفنانة آيتن عامر، مؤكدة عدم صحة الواقعة الواردة داخل الفيديو والخاصة بحدوث اشتباك داخل الفيلا الخاصة بريهام حجاج وزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة منذ أيام قليلة

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي شهدت معركة الكترونية بين ريهام حجاج وآيتن عامر، بعد تلميح الأخيرة لتدخل حجاج بحذف مشاهدها داخل المسلسل وتسريب اتهــ امـــ ات تسيء إلى سمعتها الفنية ومنها افتعال الأزمات داخل موقع التصوير.

وتراجعت آيتن عن تنفيذ تهديدها بفضـــ ح ما حدث بينها وبين النجمة ريهام حجاج في كواليس مسلسل مؤكدة أن التلاسن بينهن توقف وقالت إنها ترفض استخدام البعض للأزمة لتصفية الحسابات.

وكتبت آيتن عامر عبر حسابها على موقع الفيس بوك: يا جماعة محدش يعملى منشن تاني في أي حاجة تخص الشغلانة دى من فضلكوا.. مش عايزة أفتح الموضوع ده تاني.

وأضافت: اللي عايز يصفي حساباته مع حد يروح يصفيها.. كل واحد موقفه اتعرف واتكشف والحقايق كلها بانت.. مش مسموح لأى حد أيا كان مين هو يطلب منى حاجة مش من حقه.. وكل واحد يشيل شيلته ويتحمل نتيجة كلامه ووعوده.

وسبق أن أعلنت آيتن وقف معركة التلاسن بينها وبين ريهام حجاج التزاما بوعد مع “الكبار” وكتبت عبر الفيس بوك قائلة: كم الدعم والمكالمات والحب مخلينى حقيقي عايزة اقفل الموضوع خالص بجملة القدر حطها قدامى صدفة وأسوأهم الفاشل/ الفاشلة عندما ترى فى نجاح الآخرين ازدراءً لشخصها وتهديدا لمحاولة وجودها فى المسلسل، عشان كدة شالت المشاهد وقصت الشوتات ودخلت عادت مونتاج الحلقات وبوظت المسلسل والمخرج اعتذر وكمان تدعى علينا ما ليس فينا، كفاية كدة، عملنا دعاية لاشياء متستاهلش.