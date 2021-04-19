دينا الشربيني تحذف مقدمة رامز جلال بسبب عمرو دياب

عدن - ياسمين عبد العظيم - وقعت الفنانة دينا الشربيني ضحية لمقلب الفنان رامز جلال في برنامجه “رامز عقله طار”، ولكنها لم تقبل المقلب كاملا حيث تدخلت لحذف المقدمة الساخرة المعتادة من رامز جلال، الذي سخر قليلا في المقدمة الثانية من نحافتها ملمحا لحزنها بعد انتشار أنباء انفصالها عن عمرو دياب.

رامز جلال قال مقدمته المعتادة في برنامجه وكان من المفترض أن يبدا التعريف بالضحية بمقدمة ساخرة ولكن تم حذفها كاملة، وقال في المقدمة الثانية بعد وصول دينا الشربيني مدينة الألعاب الترفيهية: سمعنا إن دينا قاعدة في البيت حزينة علشان كده قلنا وحشتينا.

وقال: بلاش هبل وخليكي عاقلة ورزينة… إنتي مالك خاسة كدة ليه يا دينا مفيش حاجة تستاهل

وقدم رامز دينا الشربيني قائلا معانا النهاردة نجمة رمز للكفاح عنوان للنضال أيقونة للمصابرة مشوارها مليان بالانتصارات والانكسارات… معانا النهاردة اللي عدى عدى عدى نجمة أماكن السهر وبرج حوت الفن… دينا الشربيني.

وتابع: انزلى يا مكسورة الجناح يا برنسيسة اللى عدى عدى”.

وسخر رامز جلال من حذاء دينا الشربيني مقتبسا كلمات أغنية لعمرو دياب قائلًا: اللى عنده جزمة زي ديا ..دينا اللى مفتقدة الحنان ..الجرح غائر والقلب حائر.

دينا كشفت مع بدء جولتها في مدينة الألعاب الترفيهية عن معاناتها من فوبيا النار، وانسحبت سريعا من لعبة الحرب بعدما تعرضت لإصابة في القدم بسبب طلقة أطلقها رامز جلال، وظلت تصرخ قائلة: يا مامي أنا اتعورت… خلاص مش هلعب تاني.

دينا ظلت تصرخ في الجزء الأخير من المقلب ورفضت القفز من الكبسولة في حوض السباحة، وصدمت عندما تعرفت على رامز جلال وأصرت على القائه في المياه، وعند سؤالها من تتمنى أن يقع في نفس المقلب، قالت: ولا حد، وبعدها قالت عايزة رامز جلال هو اللي يقع وقامت بإلقائه مرة أخرى في حوض السباحة.